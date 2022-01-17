Экс-президент посоветовал пропагандисту учить украинский язык. Тот ответил, что ему не хватает языковой практики.

Нардеп и пятый президент Украины Петр Порошенко, который сегодня возвращается в Киев, перед вылетом из аэропорта Варшавы успел ответить на вопросы российских пропагандистов.

Соответствущее видео опубликовал Телеграм-канал российского сайта "РИА Новости".

Представители росСМИ оказались среди журналистов, сопровождавших Порошенко в аэропорту. Один из них спросил экс-президента, не опасается ли тот ареста. Порошенко ответил отрицательно, заявив, что "с ним правда и народ Украины".

"А чего вы на русском языке спрашиваете?", - вмешалась в разговор Марина Порошенко, супруга экс-президента. После глава "Евросолидарности" уточнил у журналиста, из какой он страны. Тот на украинском языке спросил, что из России, но хорошо его понимает, хоть и не хватает тренировок.

"Учите украинский", - сказал ему Порошенко.

В ближайшее время Порошенко прилетит из Варшавы в Киев. За событиями, связанными с его прибытием и судебным заседанием по "угольному" делу, следите в онлайн-трансляции УНИАН.

Подозрение Порошенко в госизмене

В конце 2021 года стало известно, что Петру Порошенко отправили по почте подозрение в государственной измене. Сам Порошенко сейчас находится за границей.

Тогда же пятый президент записал видеообращение, в котором заявил, что вернется в Украину в январе. В ролике Порошенко рассказал, что находился в Варшаве, где запланированы встречи с польскими и европейскими политиками, и намерен вернуться в Украину "по собственному графику".

Ранее в ГБР заявили, что Порошенко проигнорировал следователей, которые пытались вручить ему повестку о вызове в деле про преступную схему поставок угля с временно оккупированных территорий и содействие террористическим организациям "ЛНР" и "ДНР" группой граждан Украины.

6 января Печерский райсуд Киева наложил арест на имущество и активы Порошенко. Имущество, на которое суд решил наложить арест, включает квартиры в Виннице и Киеве, имение в Козине, земельные участки, а также акции частных компаний. Известно, что свои самые ценные бизнес-активы, в том числе и кондитерскую корпорацию Roshen, экс-президент заблаговременно переписал на старшего сына.

Адвокаты Порошенко недавно заявили, что Офис генпрокурора и суд скрывают от общественности существование постановления о задержании их подзащитного для его доставки в суд.