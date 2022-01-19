Встреча госсекретаря США и главы МИД РФ состоится в Женеве 21 января.

В Женеве государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен призовет министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова, чтобы Россия отвела войска от границы Украины.

Об этом говорится в сообщении на сайте Государственного департамента США.

"Государственный секретарь 21 января отправится в Женеву (Швейцария) для встречи с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым, чтобы взаимодействовать в направлениях, которые представляют общий интерес, и чтобы настоятельно призвать Россию предпринять шаги для деэскалации и отвода ее войск вдоль границы Украины", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, 19 января госсекретарь США Энтони Блинкен будет находиться с визитом в Киеве. Он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Темами переговоров станут практическая поддержка Украины со стороны США и активные дипломатические усилия по урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта.

Также Блинкен встретится с членами семей и сотрудниками посольства США в Украине, чтобы "сообщить об усилиях Госдепартамента касательно планирования на случай непредвиденных обстоятельств, если Россия выберет дальнейшую эскалацию".

20 января госсекретарь отправится в Берлин для обсуждения последних дипломатических взаимодействий с Россией и совместных усилий для сдерживания дальнейшей агрессии России против Украины, в том числе готовности союзников и партнеров воплотить "огромные последствия и серьезную экономическую цену для России".

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