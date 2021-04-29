Проект постановления об отставке министра инициировали 17 народных депутатов.

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления об увольнении Сергея Марченко с должности министра финансов Украины (№ 5449).

Как передает корреспондент УНИАН, текст проекта постановления на сайте парламента пока не опубликован.

Его авторами являются ряд народных депутатов, в основном от "Слуги народа". Также среди авторов есть представители группы "Партия "За будущее" и внефракционные депутаты.

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В общем авторами являются 17 парламентариев.

Напомним, Верховная Рада Украины со второй попытки назначила Сергея Марченко министром финансов 30 марта 2020 года.

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Автор: Таня Поляковская