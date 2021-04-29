В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления об увольнении Сергея Марченко с должности министра финансов Украины (№ 5449).
Как передает корреспондент УНИАН, текст проекта постановления на сайте парламента пока не опубликован.
Его авторами являются ряд народных депутатов, в основном от "Слуги народа". Также среди авторов есть представители группы "Партия "За будущее" и внефракционные депутаты.
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В общем авторами являются 17 парламентариев.
Напомним, Верховная Рада Украины со второй попытки назначила Сергея Марченко министром финансов 30 марта 2020 года.
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