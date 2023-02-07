Во внешнеполитическом ведомстве призвали власти Грузии немедленно прекратить сводить политические счеты с украинским гражданином и гарантировать соблюдение его прав.

В Министерстве иностранных дел Украины разочарованы решением Тбилисского городского суда отклонить ходатайство защиты гражданина Украины Михеила Саакашвили относительно отсрочки или его освобождения от наказания в связи с тяжелым состоянием здоровья.

Об этом речь идет в комментарии МИД относительно заседания Тбилисского городского суда по делу Саакашвили. "Суд не принял во внимание заключение врачей о тяжести заболевания Михеила Саакашвили. Он также отказал в переводе гражданина за границу для лечения", - отмечается в комментарии.

В МИД Украины отмечают, что власти Грузии должны "немедленно прекратить сводить политические счеты" с украинским гражданином, гарантировать соблюдение его прав и передать его Украине.

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"МИД Украины будет продолжать защищать интересы гражданина Украины Михеила Саакашвили, который должен быть освобожден", - говорится в комментарии.

Напомним, 6 февраля Тбилисский городской суд отказался отсрочить исполнение приговора по делу бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили.

С ходатайством об отсрочке или освобождении от наказания бывшего президента Грузии в суд обратились адвокаты Саакашвили. Это ходатайство судья Георгий Аревадзе рассматривал около двух месяцев.

Представители пенитенциарной службы не согласились с ходатайством адвокатов Саакашвили. По словам представителя службы, юриста Ники Абрамишвили, поданное суду заключение не содержало достоверной информации о тяжести болезни осужденного Михеила Саакашвили и не могло служить основанием для отсрочки наказания.

Вместе с тем, учитывая состояние здоровья, Михеил Саакашвили ни на заседании, ни на оглашении решения не присутствовал, даже дистанционно.

Судьба Саакашвили в Грузии

1 октября 2021 года Саакашвили задержали в Грузии, когда он впервые за восемь лет вернулся на родину накануне муниципальных выборов. Сразу после задержания Саакашвили объявил голодовку, которую 19 ноября 2021 года согласился прекратить.

После длительной голодовки политик находился в тяжелом состоянии, в связи с этим его перевезли из Руставской тюрьмы в военный госпиталь в Гори.

В Грузии его обвиняют по нескольким уголовным делам, в частности, в организации нападения на бывшего грузинского депутата Валерия Гелашвили в 2005 году. За это его уже заочно приговорили к шести годам заключения.

Саакашвили заявлял, что во время пребывания под стражей его пытали. Он считает выдвинутые против него обвинения политическим преследованием, а себя политическим заключенным.

1 февраля 2023 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что грузинские власти "публично пытают и убивает" Саакашвили.

6 февраля Верховная Рада Украины обратилась к Грузии и мировому сообществу относительно необходимости немедленного перевода третьего президента Грузии, гражданина Украины Михеила Саакашвили на лечение за границу.

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