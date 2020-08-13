В Украине необходимо прекратить административный террор и начать очистку власти - Татьяна Плачкова

Парламентарий подчеркнула, что партия власти начала репрессии в отношении оппозиционных сил.

«Слуги народа» вместо того, чтобы улучшать жизнь в стране и этим зарабатывать доверие граждан, начали репрессии в отношении оппозиции. Об этом народный депутат от ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ Татьяна Плачкова сообщила на своей странице в Facebook.

«Партия власти испугалась, что украинцы всё больше доверяют оппозиции и поддерживают ее. Им бы начать делать что-то для граждан, добиваться мира в стране и повышать уровень жизни. Но это не уровень "слуг". Вместо этого они пытаются запугивать оппозицию любыми способами», – отметила нардеп.

Парламентарий подчеркнула, что партия власти начала репрессии в отношении оппозиционных сил.

«В среду, 12 августа, так называемый общественный совет при Министерстве юстиции Украины принял решение рекомендовать Минюсту начать процедуру запрета деятельности ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ и «Партии Шария». Это те самые репрессии, которым не место в европейской демократической стране!» – заявила Татьяна Плачкова.

Политик отметила, что такие решения «слуг» – посягательство на свободу выбора украинцев.

«ОППОЗИЦИОННУЮ ПЛАТФОРМУ – ЗА ЖИЗНЬ поддерживают миллионы людей по всей стране. И подобные решения - это, в первую очередь, посягательство на их право свободно избирать и быть избранными. Причём в стране, где одна из первых норм Конституции гласит, что утверждение и обеспечение прав и свобод человека является главной обязанностью государства, где каждому гарантируется право на свободу мысли и слова, на свободное выражение своих взглядов и убеждений», – пояснила она.

Народный депутат уверена, что административный террор в Украине необходимо прекратить.

«Господа из общественного совета при Минюсте, вы вообще Конституцию открывали? Министру юстиции, слишком увлекшемуся платными камерами в СИЗО, следовало бы обратить внимание именно на это. Уверена, что украинское общество поддержит ОППОЗИЦИОННУЮ ПЛАТФОРМУ – ЗА ЖИЗНЬ в требовании прекратить административный террор и начать очистку власти!», - резюмировала Татьяна Плачкова.

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