Такой человек будет иметь право получить дипломатический паспорт для осуществления официальных поездок в иностранные государства и возможное пожизненное денежное содержание.

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук предлагает присвоить некоторым народным депутатам особый статус - основателя государственной независимости Украины.

В парламенте сегодня зарегистрировано законопроект "О статусе народного депутата – основателя государственной независимости Украины" (регистрационный номер 6493).

Читайте такжеЛевко Лукьяненко и Мирослав Попович посмертно награждены орденом СвободыВ Facebook Стефанчук отмечает, что в 2021 году важнейшим событием было празднование 30-й годовщины восстановления независимости Украины.

Поэтому 2021 год мне хотелось бы завершить воспоминаниями о тех, кто приложил значительные усилия для восстановления независимости Украины. К сожалению, многие из них уже отошли в вечность. Своей героической жизнью Левко Лукьяненко, Вячеслав Чорновил и другие сподвижники украинской государственности вписали свои имена в историю Украины. Память о них всегда будет жить в наших сердцах", - написал он.

При этом добавил, что сегодня есть еще те, кого "еще сейчас можно лично поблагодарить за это весомое достижение нашей государственности".

"Осознавая важность Акта провозглашения независимости Украины, принятого 1 декабря 1991 года всенародным голосованием, я вношу в парламент законопроект "О статусе народного депутата — основателя государственной независимости Украины", - добавил он.

Что предусматривает законопроект?

По словам Стефанчука, законопроектом предусмотрено, что "народные депутаты, которые были на передовой становления государственной независимости, получат особый статус. Эта практика распространена во многих странах мира. Где-то их называют "отцами-основателями", где-то "подписантами". А в Украине предлагаю таким народным депутатам присвоить особый статус "Основателя государственной независимости Украины".

государственном суверенитете Украины 16 июля 1990 года и/или одобрил Акт провозглашения независимости Украины 24 августа 1991 года, и/или поддержал Постановление Верховной Рады Украинской ССР "О провозглашении независимости Украины".

Статус основателя присваивается лицу указом президента Украины на основании ходатайства председателя Верховной Рады.

Вопрос о присвоении лицу статуса Основателя и о лишении такого статуса решается Комиссией по рассмотрению вопросов о присвоении статуса основателя государственной независимости Украины, которая создается в соответствии с распоряжением председателя ВРУ.

Статус основателя сохраняется за человеком пожизненно, и он может быть присвоен посмертно.

Согласно законопроекту, основателю выдается удостоверение и нагрудный знак, который является государственной наградой, форма и образец которых утверждается Верховной Радой Украины.

Нардеп, который получил такой статус, вправе: присутствовать на открытых заседаниях Верховной Рады Украины и ее органов; посещать органы государственной власти, органы местного самоуправления, предприятия, учреждения, организации независимо от формы собственности; в случае выявления потенциальных угроз национальной безопасности или государственному суверенитету Украины направлять обращения в органы государственной власти, органы местного самоуправления и их должностным лицам, в учреждения и организации, к полномочиям которых относится решение поставленных вопросов по существу.

Он также будет иметь право на прием президентом Украины, председателем ВРУ, премьер-министром Украины, генеральным прокурором, руководителями других государственных органов, органов местного самоуправления, объединений граждан, предприятий, учреждений, организаций независимо от формы собственности, их должностными и служебными лицами в пределах и способом, которые определены Конституцией и законами Украины.

Законопроектом предусмотрено, что Основателю может быть присвоено пожизненное денежное содержание. Порядок присвоения Основателям пожизненного денежного содержания и его размер устанавливаются Кабинетом министров Украины.

В случае смерти Основателя Верховная Рада, местные органы исполнительной власти и/или органы местного самоуправления оказывают необходимую помощь в его захоронении.

Вас также могут заинтересовать новости: