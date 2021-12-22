Наше государство осталось практически беззащитным перед ядерным оружием, отметил глава ВР.

Российская Федерация намекает, что, если Украина продолжит развиваться в демократическом русле, то может стать жертвой ядерного удара.

О "ядерном шантаже" РФ рассказал спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук во время конференции послов Украины.

Глава парламента отметил, что после того, как Украина отказалась от ядерного оружия, она осталась практически беззащитной перед таким видом оружия.

"Сегодня Россия, которая, напомню, стала гарантом ядерного разоружения, намекает, что если мы продолжим свое демократическое развитие, то она может нанести нам даже ядерный удар. Никакие данных нам... гарантии (предусмотренные Будапештским меморандумом – Ред.) не работают...", – сказал Стефанчук.

Читайте также"Нас обманули": Данилов хочет получить компенсацию за отказ Украины от ядерного оружия (видео)Напомним, Украина отказалась от ядерного оружия согласно Будапештскому меморандуму, который был заключен 5 декабря 1994 года между нашим государством, США, РФ и Великобританией.

Будапештский меморандум, в частности, обязывает Россию, Штаты и Британию уважать независимость, суверенитет и границы Украины, воздерживаться от угроз, использования силы и экономического давления против нашего государства.

РФ нарушила Будапештский меморандум в 2014 году – захватила украинский Крым и вторглась на часть Донбасса.

Весной 2021 года посол Украины в Германии пригрозил, что если Европа покинет наше государство на произвол судьбы, Киев начнет создавать ядерное оружие.

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