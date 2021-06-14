По результатам съезда женское и Молодежное движения официально стали структурными подразделениями партии "За майбутнє", а также были введены этические нормы и механизмы контроля за их соблюдением. Кроме того, есть видение на следующем съезде принять решение о представительстве женщин в руководящих органах партии — не менее 40%, как и в избирательных списках.

В субботу, 12 июня, в Буковеле состоялся Всеукраинский съезд партии "За майбутнє" при участии депутатов Верховной Рады и представителей областных организаций со всей Украины. Как рассказал лидер партии Игорь Палица, на съезде были определены приоритетные направления работы на ближайшее время. Это, в частности, борьба за снижение коммунальных тарифов, уменьшение налогового давления на предпринимателей и развитие местных общин.

По результатам съезда был принят ряд важных решений, касающихся партийной организации и дисциплины.

Во-первых, женское движение и молодежное движение стали структурными подразделениями партии "За майбутнє" - это официально закреплено в уставе. Кроме того, есть видение на следующем съезде партии принять решение о представительстве женщин в руководящих органах партии — их должно быть не менее 40%, как и в избирательных списках.

«Это действительно революционное решение, ведь сегодня в руководящих органах почти всех партий сами мужчины. Партия «За майбутнє» — единственная сила, которая дает женщинам реальные возможности влиять на политическую ситуацию в стране», — отметил Игорь Палица.

Кроме того, были утверждены этические нормы и механизмы контроля за их соблюдением представителями партии.

Также на съезде был избран новый состав политсовета, президиума и контрольно-ревизионной комиссии. В политсовет вошли народные депутаты, мэры областных центров и крупных городов, лидер женского движения, руководители региональных ячеек партии и лидеры местных общин со всей Украины.

Напомним: партия «За майбутнє», которая была создана в мае 2020 года, по результатам местных выборов 25 октября набрала 11,42% голосов избирателей, получила второе место по количеству избранных председателей территориальных общин и более 4000 депутатов местных советов. Всего от партии были избраны: мэры 3 областных центров, 23 городов, главы 32 поселков и 39 сел. В Верховной Раде партия представлена группой из 22 народных депутатов, избранных в мажоритарных округах.

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Автор: Иван Бойко