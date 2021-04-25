Об этом рассказал адвокат Эмиль Курбденов.

В Ростов-на-Дон из оккупированного Крыма вывезли уже более 50 крымских татар, арестованных и осужденных российскими властями по религиозным и политическим мотивам.

Читайте такжеРоссийского дипломата вызывали в Госдеп СШАОб этом заявил адвокат Эмиль Курбденов в ходе встречи объединения "Крымская солидарность".

"Десятки военных судей, военные прокуроры, шесть скрытых свидетелей или даже более, экспертизы, десятки томов уголовных дел – это только то, что находится сегодня в Ростове-на-Дону, где уже более 50 политзаключенных в следственных изоляторах проходят через эти жернова военного суда... Более 50 политзаключенных крымских татар, крымских мусульман, которые находятся под арестом", - рассказал он.

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Автор: Людмила Жерновская