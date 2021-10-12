Верховная Рада и СНБО будут иметь право внести на рассмотрение президента соответствующее представление относительно определенного лица.

В Раде зарегистрировали законопроект, которым предусматривается лишение госнаград тех лиц, которые оправдывают или поддерживают оккупацию украинских территорий вследствие агрессии РФ.

Инициатором законопроекта стал нардеп Роман Лозинский, его поддержали еще около сорока депутатов.

Как сообщает движение "ЧЕСТНО", в законе расписан алгоритм, по которому лицо-коллаборанта можно лишить полученных государственных наград.

Так, Верховная Рада и СНБО будут иметь право внести на рассмотрение президента соответствующее представление относительно определенного челокека, если он:

занимался популяризацией или пропагандой органов государства-агрессора и его должностных лиц;

оправдывал и признавал правомерность или публично отрицал агрессию РФ против Украины, аннексию территории Украины Россией, нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины;

в случае, если правоохранители установили связи награжденного с оккупационными силами агрессора.

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Согласно законопроекту, окончательное решение о лишении наград будет принимать президент Украины.

Как сообщал УНИАН, СБУ попросили запретить въезд в Украину Басти, Елке и Ирине Круг.

Автор: Олег Давыгора