Нардеп от ОПЗЖ Юрий Бойко заявил, что партия готова на прямые переговоры с управляемыми Кремлем главарями незаконных вооруженных формирований ОРДЛО.
Об этом он рассказал с трибуны парламента.
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Он отметил, что позиция ОПЗЖ не изменилась: якобы "переговоры должны проходить со всеми участниками этого конфликта".
"И у нас есть политическая воля это сделать", – добавил Бойко.
Депутат отметил, что когда власть не хочет идти на переговоры с боевиками, то это сделает ОПЗЖ. Он объяснил это стремлением "мира и восстановления территориальной целостности государства".
Важно. Украина во все годы конфликта на Донбассе отказывается от переговоров с главарями "ЛДНР", поскольку те управляются из Москвы, тогда как вопрос ОРДЛО надо решать непосредственно со страной-агрессором.
Зато на таком формате настаивает Россия, чтобы избежать ответственности за развернутую войну на украинском Востоке и политически отмежеваться от участия в ней.
На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин посоветовал украинскому главе Владимиру Зеленскому говорить о Донбассе с боевиками.
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