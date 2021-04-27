На таком формате постоянно настаивает страна-агрессор.

Нардеп от ОПЗЖ Юрий Бойко заявил, что партия готова на прямые переговоры с управляемыми Кремлем главарями незаконных вооруженных формирований ОРДЛО.

Об этом он рассказал с трибуны парламента.

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Он отметил, что позиция ОПЗЖ не изменилась: якобы "переговоры должны проходить со всеми участниками этого конфликта".

"И у нас есть политическая воля это сделать", – добавил Бойко.

Депутат отметил, что когда власть не хочет идти на переговоры с боевиками, то это сделает ОПЗЖ. Он объяснил это стремлением "мира и восстановления территориальной целостности государства".

Важно. Украина во все годы конфликта на Донбассе отказывается от переговоров с главарями "ЛДНР", поскольку те управляются из Москвы, тогда как вопрос ОРДЛО надо решать непосредственно со страной-агрессором.

Зато на таком формате настаивает Россия, чтобы избежать ответственности за развернутую войну на украинском Востоке и политически отмежеваться от участия в ней.

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин посоветовал украинскому главе Владимиру Зеленскому говорить о Донбассе с боевиками.

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Автор: Яна Ставская