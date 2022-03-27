Глава ОП подчеркнул, что для Украины вопрос территориальной целостности и суверенитета - принципиальный.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что любые фейковые референдумы в ОРДЛО о присоединении к РФ не будут признаны Украиной и миром.

Об этом он сообщил в Telegram.

"Любые фейковые референдумы в ОРДЛО о присоединении к РФ не будут признаны Украиной и миром. А попытки россиян таким образом поднять ставки, подорвать украинский суверенитет все равно не достигнут успеха", - отметил Ермак.

Глава ОП подчеркнул, что для Украины вопрос территориальной целостности и суверенитета - принципиальный.

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Как сообщал УНИАН, ранее в российских пропагандистских СМИ появилась информация, что ставленник Кремля на оккупированной части Луганщины Леонид Пасечник сказал, что в ближайшее время там может состояться референдум по присоединению к составу РФ.

Комментируя это заявление, в МИД Украины отметили, что любые фейковые референдумы на временно оккупированных территориях являются юридически ничтожными и не будут иметь правовых последствий. По словам представителя МИД Олега Николенко, ни одна страна мира не признает насильственное изменение международно признанных границ Украины.

"Вместо этого Россия получит еще более решительный ответ международного сообщества, который ускорит ее падение в пропасть глобальной изоляции", - подчеркнул он.