Также президенты США и РФ обсудят во время беседы последние события в Беларуси.

Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин во время личной встречи в Женеве среди прочего будут обсуждать Украину.

Об этом на брифинге заявила спикер Белого дома Джен Псаки, пишет "Голос Америки".

По ее словам, в президенты двух стран будут обсуждать все назревшие вопросы двусторонних отношений. Речь, в том числе, пойдет о контроле над вооружением.

Псаки ответила, что во время встречи с Путиным президент Байден намерен заявить о непоколебимой поддержке Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины. Она напомнила, что тесное сотрудничество с Украиной соответствует неизменной позиции США.

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Еще одной темой общения станут последние события в Беларуси, где власти принудительно приземлили самолет Ryanair и арестовали оппозиционного активиста Романа Протасевича.

Предстоящий саммит, говорит Псаки, будет проводиться в интересах США и ради продвижения американской повестки дня.

"Президент Соединенных Штатов не боится выступить против наших противников и использовать момент личной дипломатии, чтобы обозначить области, в связи с которыми он обеспокоен, и провести поиск областей, где есть возможность сотрудничества и где у нас есть взаимное согласие", - резюмировала она. И добавила, что в Вашингтоне не ожидают разрешения после встречи всех существующих проблем.

Предстоящая встреча Байдена с Путиным: что известно

Первая встреча президента США Джо Байдена и российского главы Владимира Путина состоится в Женеве (Швейцария) 16 июня.

Американская сторона отмечает, что Байден обсудит с Путиным "полный спектр насущных вопросов", подчеркнув, что в отношениях с Россией "пытаются восстановить предсказуемость и стабильность".

Москва заявляет о предстоящем обсуждении состояния и перспектив дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематики стратегической стабильности, а также актуальных вопросов международной повестки дня, в частности борьбы с пандемией коронавируса и урегулирования региональных конфликтов.

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Автор: Юрий Годован