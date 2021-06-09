Встреча Байдена и Путина запланирована на 16 июня в Женеве.

Президент США Джо Байден поддержит суверенитет и территориальную целостность Украины во время встречи с главой российского государства Владимиром Путиным 16 июня в Женеве. Такое убеждение высказала глава Офиса президента Андрей Ермак во время рабочей поездки в Донецкую область.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Встреча Джо Байдена и Владимира Путина очень важна. Думаю, весь мир будет наблюдать за ней. Несколько дней назад Президент Джо Байден позвонил Президенту Владимиру Зеленскому, чтобы обсудить все вопросы, в частности относительно этой встречи с Президентом России и позиции США на этой встрече. Ведь США являются стратегическим партнером Украины, всегда поддерживает территориальную целостность и суверенитет нашей страны. Это же Президент Украины услышал и во время этого разговора с Президентом США. Эта позиция является принципиальной и непоколебимой", - говорится в сообщении.

При этом Ермак указал, что нелогично рассматривать какие-либо вопросы, связанные с Украиной, без Украины.

Также он отметил, что на Донбассе снизилось напряжение, боевики реже обстреливают украинские позиции. В то же время глава Офиса президента напомнил, что рамках ТКГ не удалось подписать документ о полном прекращении огня.

Встреча Байдена и Путина

Встреча Байдена и Путина запланирована на 16 июня в Женеве.

6 июня Байден рассказал о своей позиции на предстоящей встрече с Путиным. Байден отметил, что друзья, партнеры и союзники США смотрят на мир под тем же углом зрения, что и Соединенные Штаты. "Мы едины в реагировании на вызовы России в вопросах европейской безопасности, начиная от ее агрессии в Украине", - сказал Байден. Он заверил, что США будут решительно защищать демократические ценности и собственные национальные интересы.

Байден также подчеркнул, что США не хотят конфликта с РФ, а хотят стабильных и предсказуемых отношений, хотят работать с Россией в вопросах стратегической стабильности и контроля над вооружениями.

9 июня стало известно, что президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин проведут переговоры в Женеве на вилле XVIII века.

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Автор: Horbacheva Anastasia