Санкционные списки "просто продавали", считает глава фракции "СН".

Первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин заявил, что по состоянию на 26 октября в Нацполиции не было зарегистрировано производств по факту продажи санкционных списков СНБО, о чем во вторник заявлял глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Об этом Енин сообщил в интервью журналисту Даниилу Мокрику вечером, 26 октября.

Накануне Арахамия допустил, что "ошибки" в санкционных списках СНБО делались умышленно – за взятки.

"Уже приходят разного рода эти люди, которые говорят, что приходили коррумпированные сотрудники правоохранительных органов и предлагали от 100 до 300 тыс. долларов – за мзду допустить ошибку, чтобы они могли спокойно перемещаться за границу и не иметь проблем. Вот и вся история. Просто продавали этот список, вот и все", - сказал он в эфире Украина 24.

Читайте такжеМать руководителя аппарата СНБО купила у собственного сына недвижимости на 1,7 миллиона гривенВ свою очередь, Енин отметил, что заявления о совершении таких правонарушений являются делом НАБУ.

"Относительно реакции на такие заявления, то я уверен, что соответствующие органы досудебного расследования должны тщательно проанализировать указанные заявления. Хотел бы напомнить, что в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом, те события, о которых говорил господин Арахамия, находятся в подследственности НАБУ. И соответственно – все карты в руки. По состоянию на сегодня (26 октября – УНИАН) никакая информация об указанном уголовном правонарушении не была зарегистрирована в Национальной полиции Украины", – ответил Енин.

Замминистра добавил, что МВД пока на первой стадии анализа санкционного списка СНБО, полученные данные с предложениями направят сначала в Кабмин, а затем – в СНБО.

Речь идет об исправлении данных, написании фамилий. То ли исправление паспортных данных, то ли сведений о наличии того или иного гражданства.

"Те лица, которые были причастны к совершению указанных ошибок, либо были уволены, либо понижены по службе. В частности, речь шла о бывшем руководителе департамента стратегических расследований. В настоящее время у нас нет подтверждения преднамеренного характера указанных ошибок. Однако процесс продолжается и время покажет", – добавил Енин.

"Ошибки" в санкционном списке СНБО

15 октября секретарь СНБО Алексей Данилов, говоря о санкционных списках контрабандистов и "воров в законе", сообщил: "К большому сожалению, в решениях СНБО, которые готовились ранее, была сознательная или несознательная ошибка в отношении 108 лиц, которую мы уже исправили".

По словам Данилова, 8 сотрудников Министерства внутренних дел, которые были причастны к оформлению соответствующих документов, были наказаны.

В частности, часть из них была уволена из рядов МВД, а два человека были переведены на более низкие должности.

Кроме того, было принято решение провести дополнительную проверку 9 человек из вышеупомянутых списков.

"Относительно криминальных авторитетов работа продолжается. Мы сегодня получили отчет, где они сегодня находятся. Из 17 "воров в законе", которые были под санкциями, пока ни один не находится на свободе. Часть из них покинула территорию Украины, а другая часть - в СИЗО", - добавил секретарь СНБО.

Автор: Яна Ставская