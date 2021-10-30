Речь идет, в частности, о дискриминации по вере и языку.

Заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что поляков в Украине дискриминируют.

Об этом сообщает dziennik.pl.

В четверг парламентский комитет по связям с поляками за рубежом заслушал информацию министра иностранных дел о положении поляков в Украине.

"Не будет преувеличением сказать, что поляки в Украине дискриминируются по свободе вероисповедания, доступу к образованию на родном языке и свободе слова", – заявил заместитель главы МИД Шинковский вель Сенк.

Читайте такжеЭкс-президент Польши объяснил, почему Украина до сих пор не вступила в ЕС и НАТООн утверждает, что "польский язык во многих регионах Украины популярнее, чем английский", но "положение поляков в Украине меняется в худшую сторону ввиду объективных и субъективных факторов".

Одним из объективных факторов он назвал социально-экономическую ситуацию, которая побуждает граждан польского происхождения эмигрировать.

"Польские общины в Украине тают с опасной скоростью, особенно молодежь", – отметил Шинковский вель Сенк. Много молодежи, добавил он, едет в Польшу, где получает "карту поляка". Она дает доступ к обучению и побуждает подавать документы на получение гражданства.

Другая причина – коронавирус. Украина занимает второе место в мире по смертности от коронавируса, который затрагивает и польские общины.

Среди субъективных причин дискриминации Шинковский вель Сенк считает прославление украинцами исторических фигур, которые были причастны к геноциду поляков во Вторую мировую, и приостановление эксгумации польских жертв.

У Украины, продолжил дипломат, нет регламентированных отношений с Римом, а люди польского происхождения, как правило, исповедуют римско-католическую веру.

Шинковский вель Сенк отметил, что эти проблемы поднимались на высоком дипломатическом уровне с МИД Украины.

В свою очередь, уполномоченный правительства по вопросам польской диаспоры и поляков за рубежом Ян Дзедзичак подчеркнул, что во времена испытаний польское меньшинство проявило лояльность к Украине. Например, когда Польша первой признала независимость Украины в 1991 году.

Он вспомнил, что первым убитым на Майдане в 2014 году лицом был человек польского происхождения. Кого имеел в виду – Дзедзичак не уточнил.

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Автор: Яна Ставская