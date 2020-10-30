Слиденко считает, что КСУ стал поперек дороги «турборежиму».

Реакция президента Владимира Зеленского на решение Конституционного суда Украины является основанием для открытия уголовного производства за призывы к свержению государственного строя.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом судья Конституционного суда Игорь Слиденко сказал на брифинге в Киеве.

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Он отметил, что речь идет о заявлениях о необходимости роспуска КСУ. «Не забывайте, что подобного рода заявление, просто заявление, я не говорю о действиях, это уже является основанием для того, чтобы открывать уголовное производство - это призывы к свержению государственного строя. Публичные призывы, которые сделал президент», - сказал Слиденко.

Он считает, что сейчас делается все для того, чтобы уничтожить суд. «КСУ уничтожается с лета прошлого года. И это ни для кого не секрет. Сначала нас хотели перевести в Харьков, потом нам хотели обрезать полномочия... Единственная задача была не дать возможности КС работать», - заявил судья.

Слиденко заявил, что это делается потому что «КС стал поперек дороги собственно говоря этому «турборежиму», потому что простите идеи, иначе как идиотическими назвать не могу, о 300 депутатах, это не конституционное право, это из разряда коммуноанархии».

По его словам, научной методологии относительно необходимого количества народных депутатов в Верховной Раде Украины не существует. Он подчеркнул, что сейчас актуальны вопросы создания действенного механизма в реализации публичной власти в треугольнике - президент, парламент, правительство, а не количество депутатов. Слиденко считает, что на сегодняшний день ситуация по разобщенности органов власти «вообще превращается в хаос».

Он заявил, что президенту надо внимательнее относиться к другим органам государственной власти, а не слушать заявления бывшего депутата Сергея Лещенко, что «якобы КСУ отменил электронное декларирование». «И его реакция (речь идет о президенте УНИАН), мягко говоря, не адекватна - эта реакция является основанием для того, чтобы обвинить его в уголовном преступлении. Как он из этой истории будет выходить, я честно говоря не знаю», - сказал Слиденко.

По его словам, «ситуация была истерически раздута - никакой угрозы ничему нет». Судья заявил, что речь идет об обычной законодательной работе по исправлению норм, которые являются неконституционными.

Слиденко подчеркнул, что никому нельзя позволять диктовать условия КСУ и «к судьям открывать двери сапогом, потому, что это позор, это конец государства».

Скандальное решение КСУ: что известно

27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающую ответственность за недостоверное декларирование.

Также КС признал неконституционными положения законов о проверке е-деклараций чиновников и отменил полномочия НАПК по проверке деклараций и выявлению конфликта интересов.

Конституционный суд своим решением лишил НАПК доступа к госреестрам, необходимым для проведения спецпроверок деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти. Без этой проверки ни один руководитель государственного органа не может быть официально назначен.

28 октября в связи с этим решением НАПК закрыло доступ к Единому государственному реестру деклараций.

В НАБУ заявили, что из-за решения КС все дела о недостоверном декларировании закроют, а уличенные в злоупотреблениях чиновники уйдут от ответственности.

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона, которым предлагает прекратить полномочия всего состава Конституционного суда.

В законопроекте говорится, в частности, что решение КС от 27 октября является «ничтожным (не создающим правовых последствий) как принятое судьями Конституционного суда Украины в условиях реального конфликта интересов».

Зеленский предлагает прекратить полномочия судей КСУ со дня вступления в силу закона, а субъектам назначения судей предлагает безотлагательно начать процедуру конкурсного отбора нового состава суда.

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Автор: Надя Пришляк