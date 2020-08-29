О смерти бывшего политика сообщают СМИ.

В оккупированном Крыму на 72-м году жизни в Симферополе умер бывший вице-премьер в правительстве Николая Азарова, экс-посол Украины в Беларуси и бывший глава Луганского облсовета Виктор Тихонов.

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Как сообщает "Страна", ссылаясь на собственные источники, бывший политик умер от воспаления легких.

Виктор Тихонов: что известно о вице-премьере в правительстве Азарова

Тихонов родился в селе Щетово Луганской области.

С 1995 по 1998 был первым заместителем председателя Луганской областной государственной администрации, а с 1998 по 2006 - главой Луганского облсовета.

Тихонов - экс-нардеп Верховной Рады V-VII созывов. Был членом "Партии регионов", в 2014 году состоял в депутатской группе "За мир и стабильность".

С 11 марта 2010 занял пост вице-премьер-министра Украины по вопросам региональной политики в правительстве Николая Азарова.

В декабре 2010 года стал вице-премьер-министром - министром регионального развития, строительства и ЖКХ.

Также он был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Беларуси.

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Автор: УНИАН