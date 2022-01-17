Ранее глава ОП Ермак заявлял, что президент Украины Зеленский предложил президенту США Байдену провести трехсторонние переговоры вместе с президентом РФ Путиным.

В Кремле не считают, что к обсуждению российско-украинских отношений нужно привлекать США.

Как сообщает ТАСС, об этом журналистам в понедельник заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Зачем [привлекать] Соединенные Штаты, чтобы обсуждать двусторонние российско-украинские отношения, когда они целиком и полностью сейчас индексированы на ход выполнения минских договоренностей, то есть, точнее, на отсутствие хода? Не думаю, что для этого нужны Соединенные Штаты Америки", - сказал Песков.

Таким образом он ответил на вопрос, рассматривает ли Кремль возможность проведения трехстороннего саммита.

На прошлой неделе сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский предложил американскому лидеру Джо Байдену организовать трехстороннюю встречу в режиме видеоконференции с российским коллегой Владимиром Путиным.

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"Там вопрос - по Донбассу или не по Донбассу. Если я правильно помню, не было никакого уточнения, о чем предлагается поговорить в составе троих", - заметил представитель Кремля.

По его словам, "в данном случае все равно предстоит выяснить, что о Донбассе предлагают наши украинские оппоненты обсуждать с Россией".

В этой связи Песков снова начал озвучивать неправдивые утверждения Кремля, что Россия якобы не является стороной конфликта.

"Означает ли это, что большую надежду они возлагают на Соединенные Штаты и меньшую надежду они возлагают на "нормандский формат"? Означает ли это, что они не считают больше необходимым все-таки хоть как-то ориентироваться на выполнение тех обязательств, которые были зафиксированы в нормандском формате? К сожалению, пока ответов на все это нет", - констатировал Песков.

Говоря о возможности трехстороннего формата в принципе, представитель Кремля предположил, что, "может быть, Киев имеет в виду какие-то другие темы". "Но это нам всем предстоит еще узнать", - заметил пресс-секретарь президента РФ.

Напомним, недавно на фоне угрозы очередного нападения РФ Путин выдвинул требования по невступлению Украины в НАТО, которые Кремль назвал "гарантиями безопасности". Россия утверждает, что войска Альянса в Восточной Европе угрожают ее нацбезопасности.

По этому поводу в Брюсселе состоялась серия встреч представителей РФ, США и НАТО, по результатам которых Альянс отклонил ультиматум Москвы. На фоне провала в МИД России уже прямо шантажируют Запад "трудным сценарием" для Украины. Таким образом Кремль якобы хочет заставить Киев выполнять "Минские соглашения".

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