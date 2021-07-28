Во Львове после демонтажа Советского Монумента Славы обнаружили интересное "послание из прошлого". Внутри скульптуры была найдена капсула с посланием.
О капсуле рассказали в музее "Территории террора", куда после демонтажа доставили аварийный советский памятник.
Так, работники музея уже открыли капсулу и прочитали послание, которое было внутри. Там было два списка.
"Во время перемещения, внутри Монумента, была найдена так называемая "капсула времени" - послание потомкам от тех, кто закладывал памятник, в 70-х годах", - рассказали в музее.
Первый список состоит из 108 имен, он называется "Список передовиков производства Львовского паравозо-вагоноремонтного завода имени XXII съезда КП Украины".
Читайте такжеНемец каждое утро убирает мусор за купальщиками на Буковине (фото)Во втором списке 54 имени. Он называется "Список передовиков производства, ветеранов труда и войны, участников освобождения и восстановления промышленности г. Львова".
"Капсула времени станет одним из экспонатов наших фондов", - добавили работники музея.
Монумент Славы во Львове-справка УНИАН
Ансамбль Монумента боевой славы Советских вооруженных сил был выполнен в камне и бронзе. Работал над ним авторский коллектив, в который вошли скульпторы Дмитрий Крвавич, Эммануил Мисько, Ярослав Мотыка, художник-монументалист Александр Пирожков, архитекторы Мирон Вендзилович и Аполлон Огранович. Открыли Монумент в 1970 году.
Ансамбль состоял из 30-метрового бетонного пилона, обложенного гранитной плиткой, бронзовой центральной группы и массивной железобетонной стелы, обложенной лабрадоритом с большими рельефами из кованой меди.
Читайте такжеВ Черкасской области задержали агента военной разведки России (фото, видео)Еще в мае 2007 года Львовский горсовет создал комиссию, которая должна была рассмотреть вопрос о возможном демонтаже мемориала или удаления отдельных его элементов как "имперско-большевистских символов".
Однако лишь в феврале 2018 года львовская мэрия приняла решение о демонтаже аварийного 30-метрового пилона Монумента Славы. Разбирать его начали через год, а в марте 2019-го с третьей попытки снесли 30-метровую стелу.
В апреле 2021 года начали новый этап демонтажа – разборка его барельефов. На месте Монумента славы планируют обустроить музей украинского воина.
23 июня 2021 года стало известно, что две последние фигуры Монумента Славы демонтировали. Теперь они будут находиться в музее "Территория террора".
Также Вас могут заинтересовать новости:
- Михаил Поплавский отснял внука в своем клипе на песню "сын мой" (фото, видео)
- Врачи Запорожья обратились к Зеленскому из-за политического кризиса в горсовете
- Учебным заведениям разрешили работать во время локдауна: в правительстве назвали условие
- В рамках "Большого строительства" в Днепре создадут детскую больницу с новейшим реабилитационным центром
- Эксперты предупредили украинских заробитчан, что страны ЕС все более нацелены на трудоустройство своих граждан