Инессе Кадыровой инкриминировали пять уголовных статей.

В понедельник, 5 июля, на Берковецком кладбище в Киеве попрощались с умершей матерью бывшего народного депутата Александра Онищенко - Инессой Кадыровой.

На похоронах присутствовали родственники и близкие, сообщает "Страна". Сам Онищенко не присутствовал на церемонии.

Мать Онищенко умерла: что известно

Инесса Кадырова скончалась в пятницу, 2 июля, на 76-м году жизни. Об этом сообщил сам экс-нардеп. Кадырова была одним из ключевых фигуранток его уголовного дела о газовой преступной схеме.

Читайте такжеСАП назвала причину отказа немецкого суда в экстрадиции ОнищенкоНациональное антикоррупционное бюро объявило женщину в розыск в 2016 году. Ей инкриминировали пять уголовных статей: создание преступной организации, совершение преступления по сговору, завладение и растрата имущества, создание фиктивного предпринимательства и отмывание денег в особо крупных размерах. Кадыровой грозило до 15 лет тюрьмы.

Мать Онищенко задержали 25 июля 2019 года в аэропорту "Борисполь" и взяли под стражу. На суде она говорила, что ей не стыдно перед детьми и внуками. "Что касается газа, я в этом ничего не понимаю, ни в чем не разбираюсь. Никогда не совала туда нос", - сказала Кадырова.

1 августа 2019 года женщину отпустили под личное обязательство.

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Автор: Катерина Комолова