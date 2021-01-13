Тарифы останутся на уровне 2018 года.

Харьковские власти не будут повышать тарифы на горячее водоснабжение и подачу тепла.

Об этом сообщил в Facebook секретарь городского совета, и.о. мэра Игорь Терехов.

По его информации, тарифы на эти услуги для жителей города останутся на уровне 2018 года.

"Я понимаю, что Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики, будет недовольна этим решением, но я его не изменю, и всю ответственность за него беру на себя. Мы вместе! Мы Харьковчане!", - написал Терехов.

Как сообщалось, Кабмин предлагает ввести фиксированную цену на газ для населения в размере 6,99 грн за кубометр.

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Автор: УНИАН