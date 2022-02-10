Руководитель Офиса президента Андрей Ермак, представляющий Украину на встрече, после переговоров проведет брифинг для СМИ.

В Берлине началась встреча политических советников лидеров стран "нормандской четверки".

Как сообщил УНИАН источник в Офисе президента, начало встречи было запланировано на 14:00 по киевскому времени, однако его перенесли по техническим причинам.

После переговоров, ориентировочно в 20:00 по киевскому времени, руководитель Офиса президента Андрей Ермак, представляющий Украину на встрече, проведет брифинг для СМИ.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, чего ждет украинская сторона от встречи политических советников лидеров "нормандского формата".

Читайте такжеЗеленский заявил, что РФ стянула войска к границам для психологического давления

Нормандский формат: последняя встреча советников

Как сообщал УНИАН, 26 января в Париже состоялась встреча политических советников лидеров стран "нормандского формата".

Руководитель Офиса президента Украины Ермак сообщил, что эта встреча стала шагом вперед к деэскалации ситуации вокруг украинских границ.

По его словам, главным результатом встречи стала поддержка всеми участниками "нормандского формата" устойчивого режима прекращения огня на Донбассе.

Стороны договорились о продолжении диалога и проведении следующей встречи через две недели в Берлине.