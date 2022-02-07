Бывшему нардепу на момент смерти было 84 года.

Умер бывший депутат Верховной Рады Украины Борис Дейч. Он поддерживал оккупацию Крыма Россией и участвовал в так называемом "крымском референдуме" и незаконных российских выборах в Крыму осенью 2014 года.

О смерти Дейча сообщает издание "Аргументы недели - Крым".

Накануне у Дейча обнаружили COVID-19, хотя он и был привит российской вакциной.

В последние дни его состояние ухудшилось. Политика госпитализировали в одну из московских клиник, где он и умер утром в понедельник, 7 февраля.

Борис Дейч родом из румынского города Сигет. Впоследствии он перебрался в Украину и окончил Донецкий институт советской торговли.

В 1998-2002 годах Дейч был депутатом Верховного Совета Крыма, в 2002-2006 годах возглавлял Верховный Совет полуострова. С 2006 по 2014 Дейч был народным депутатом Верховной Рады Украины от "Партии регионов".

Политик поддерживал так называемый Антимайдан во время Революции Достоинства и голосовал за "диктаторские законы" 16 января 2014-го. Во время незаконного референдума в Крыму Дейч призвал "объединяться с Россией".

В 2013 году экс-президент Янукович наградил Дейча орденом "Герой Украины". В 2016 украинцы требовали лишить его этого звания, но петиция набрала 592 подписи и осталась без рассмотрения.

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