Сообщается, что это произошло 4 ноября.

В возрасте 92 лет умер народный депутат Украины III-IV созывов Верховной Рады Украины Георгий Крючков.

Как сообщается на странице пресс-службы народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Нестора Шуфрича в Facebook сегодня, 6 ноября, прошло прощание с экс-нардепом.

"Только что я попрощался со своим наставником, человеком, без всякого преувеличения, с большой буквы, Георгием Корнеевичем Крючковым. Он был одним из столпов Коммунистической партии Украины до и после 1991 года", - сообщил Шуфрич.

Он также отметил, что во время прощания с Крючковым узнал о смерти от последствий COVID-19 народного депутата Украины I-VIII созывов ВР Ефима Звягильского.

В то же время, на странице в Facebook народного депутата VII созыва Ирины Спириной сообщается, что Крючков скончался 4 ноября. Ему было 92 года.

На сайте Коммунистической партии Украины сообщается, что причиной смерти стала тяжелая болезнь.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 ноября, экс-нардеп Игорь Мосийчук сообщил о смерть Звягильского.

4 ноября в комментарии УНИАН народный депутат от "ОПЗЖ" Юлий Иоффе сообщил, что Звягильский попал в больницу с COVID-19.

Помощник Звягильского по телефону подтвердил Иоффе, что у экс-депутата возникли осложнения из-за COVID-19, он находится в реанимации в Институте сердца.

Справка УНИАН. Георгий Крючков был в Компартии с 1956 года.

Дважды становился народным депутатом Украины (1998, 2002 гг.), оба раза - по списку КПУ. Также руководил Комитетом Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны (1998-2000, 2002-2006 гг.).

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Автор: Таня Поляковская