Информационное агентство "Украинские новости" опровергло недостоверную информацию, распространенную 16 сентября 2019 года в публикации под названием "Аслунд заявил, что Коломойский должен сидеть в тюрьме, - СМИ".

"На выполнение решения Печерского районного суда города Киева от 20.08.2020 по делу №757/58351/19-ц ООО "Информационное агентство "Украинские Новости" публикует резолютивную часть решения и опровергает распространенную 16.09.2019 года информацию под названием "Аслунд заявил, что Коломойский должен сидеть в тюрьме, - СМИ", - говорится в сообщении на сайте агентства.

Также в материале приведены скан-копии судебного решения.

Напомним, Печерский районный суд города Киева рассмотрел дело украинского бизнесмена Игоря Коломойского к ООО "Информационное агентство "Украинские новости", Андерса Аслунда, ПАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" о защите чести, достоинства, деловой репутации и опровержении недостоверной информации.

Так, суд обязал Аслунда не позднее месяца со дня вступления в силу судебного решения опровергнуть недостоверную информацию, сообщенную им в программе "UA:Перший" "Перша шпальта" и распространенную в аудиовизуальной записи.

"Обязать Публичное акционерное общество "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" не позднее месяца дней со дня вступления судебного решения по делу в законную силу опровергнуть недостоверную информацию, распространенную в программе телеканала "UA:Перший" "Перша шпальта" 15 сентября 2019 г. в аудиовизуальной записи... путем размещения видеозаписи опровержения, предоставленной Андерсом Аслундом", - заявили в суде.

Также решением суда ООО "Информационное агентство "Украинские новости" обязали опровергнуть недостоверную информацию о Коломойском, распространенную 16.09.2019 года на веб-сайте.

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Автор: УНИАН