Пакет предложений по обеспечению информационного суверенитета уже готов.

Вице-премьер-министр-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников рассказал о законопроекте, который будет способствовать доступу к украинским телеканалам людям из Крыма и оккупированной части Донбасса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

Говоря об обеспечении информационного суверенитета, Резников сообщил:

"Уже готов пакет предложений. Например, мы будем просить народных избранников, депутатов, поддержать законопроект, который обяжет вещателей, которые хотят попасть в мультиплексы, обеспечить некодированный спутниковый сигнал. Это один из способов дать нашим гражданам в "серой" зоне, в Крыму, в оккупированной части Донбасса доступ к украинским телеканалам".

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Автор: Татьяна Поляковская