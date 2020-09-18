Вице-премьер отмечает весомость "командной игры" правительства, парламента и переговорщиков.

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников отмечает, что переговоры в рамках Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе являются "чрезвычайно сложными".

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

"Легко ли даются нам переговоры в рамках Трехсторонней контактной группы? Нет, это очень трудно. Переговоры очень сложные, оппоненты очень часто играют не по правилам. Но украинская делегация делает все возможное, чтобы отстоять интересы нашей страны", - заявил Резников.

Обращаясь к народным депутатам, он отметил весомость "командной игры".

"Чтобы правительство, парламент и переговорщики действовали в единой синергии. Потому что это усиливает только позиции Украины и дает правильные сигналы нашим иностранным партнерам. И это касается не только Донбасса, но и Крыма и Севастополя", - сказал чиновник.

Перемирие на Донбассе: о чем договорились в ТКГ

22 июля участники ТКГ договорились о полном и всеобъемлющем прекращение огня на линии разграничения с 27 июля.

Среди необходимых мер по поддержанию режима тишины на Донбассе:

- запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, а также запрет на использование любых видов летательных аппаратов;

- запрет на применение огня, включая снайперский;

- запрет на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях, в первую очередь на объектах гражданской инфраструктуры, включая школы, детские сады, больницы и помещения, открытые для общественности;

- эффективное применение дисциплинарных мер за нарушения режима прекращения огня и сообщение о них координатора ТКГ, который уведомляет об этом всех ее участников;

- создание и задействование координационного механизма по реагированию на нарушение режима прекращения огня при содействии СЦКК в действующем составе;

- ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в том случае, если он открыт по приказу соответствующего руководства Вооруженных сил Украины и руководству вооруженных формирований ОРДЛО после безуспешной попытки использовать вышеупомянутый координационный механизм.

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Автор: Татьяна Поляковская