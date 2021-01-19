Украинские аферисты из "Центра противодействия коррупции" своими действиями подставили американских чиновников. Такое мнение высказал народный депутат Александр Дубинский на пресс-конференции, посвященной его внесению в санкционного списка США.

"Но я уверен, в конечном счете аферисты проиграют. И это нужно для страны, потому что сейчас эти аферисты используют возможности для влияния на украинскую политику, не дают возможности нам заниматься гораздо более важными вопросами тарифов, которые сейчас являются гораздо более важной проблемой для украинского общества", – рассказал нардеп.

Он считает, что такие политические игры дезориентируют и партию, и президента.

"И если мы не будем этому противостоять, это будет очень ложный вектор, на котором нас наталкивают. Относительно упреков Шабунина и других, что я якобы против антикоррупционных органов – это откровенная ложь. Например, я категорически против коррупционера Сытника на посту, которого защищают так называемые антикоррупционеры", – подчеркнул политик.

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Автор: УНИАН