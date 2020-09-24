17% респондентов больше доверяют центральной власти, 17% - представителям власти на обоих уровнях, а четверть не доверяют ни одной.

Более трети населения Украины больше доверяет местной власти, чем центральной.

Об этом свидетельствуют переданные агентству УНИАН результаты второй волны опроса, проведенного с 19 по 22 сентября социологической группой "Рейтинг".

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Так, сравнивая уровень доверия, 35% респондентов заявили, что больше доверяют местной власти, 17% - больше центральной, 17% доверяют представителям власти на обоих уровнях, а четверть не доверяют ни одной.

Кроме того, 55% считают местную власть ближе к людям, чем центральную, только 9% считают обратное.

Относительно больше тех, кто считает местную власть ближе к людям, среди жителей сел.

"Что касается профессионализма, то 31% опрошенных отдают предпочтение в этой оценке местной власти, 22% - центральной. 18% считают профессиональными оба уровня власти, 19% - одну из них. Профессиональной местную власть чаще считают в областных центрах. Что же касается честности, то относительно больше опрошенных (33%) не отдают предпочтения ни одному уровню власти. 27% считают более честной местную власть, лишь 13% - центральную, 15% - оба уровня ", - говорится в результатах опроса.

Как свидетельствует опрос, 39% украинцев считают, что в связи с децентрализацией власти ситуация в их местности улучшилась, 36% считают, что она не изменилась, лишь 16% увидели ухудшение.

Половина респондентов не видит угрозы раскола страны в результате процесса децентрализации власти, в то же время треть - противоположного мнения. Последних относительно больше среди старших по возрасту респондентов и жителей сел.

*** Опрос проведен методом телефонного интервью среди 5 тыс. украинцев в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,4%.

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Справка УНИАН: реформа децентрализации в Украине - комплекс изменений к существующему по состоянию на начало 2014-го года законодательству, основной целью которого является передача значительных полномочий и бюджетов от государственных органов органам местного самоуправления.

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Автор: Антонина Доломанжи