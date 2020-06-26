Экология и децентрализация: эксперты предупреждают о рисках новых манипуляций на местных выборах

По словам экспертов, спекулировать могут вопросами распределения полномочий и бюджетных ресурсов.

Осенние местные выборы в Украине могут стать одними из самых грязных в отечественной истории.

Об этом предупреждают ряд политических экспертов, передает 5 канал.

По информации политологов, к традиционным манипуляциям политиков (повысить пенсии, снизить тарифы, преодолеть коррупцию) добавятся еще и самые острые вопросы местного самоуправления.

"Кому должны принадлежать ресурсы, как дальше двинуться, двигать процесс децентрализации – это будет активно обсуждаться. Тема распределения полномочий и бюджетных ресурсов. И в зависимости от того, насколько сильно ударит по нам экономический кризис, эти кризисные экономические тенденции тоже могут быть в центре дискуссии и предвыборной политической борьбы", - объяснил глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

Похожее мнение высказал и политолог Андрей Ермолаев. "Наши люди все-таки больше будут ответственны и внимательны к тому, кто будет управлять их поселком, их районом или областью именно в этих условиях", - отметил он.

Востребованными во время нынешней кампании будут и обещания решения экологических проблем в отдельных регионах. Специалисты говорят: это может происходить с привлечением так называемых "уличных активистов".

"Тема экологии может быть актуальной в отдельных городах, где загрязнение окружающей среды, особенно атмосфера вследствие выбросов или потоки грязной воды, она будет крайне актуальна", - говорит Владимир Фесенко.

В целом эксперты предостерегают, что с приближением голосования, стране стоит ожидать применения еще более жестких манипулятивных технологий, с помощью которых избирателей будут пытаться "взять на крючок" всеми возможными способами.

"Уже немало, видимо, на сотни организаций может идти речь структур, которые свою рабочую силу, причем разного возраста, предлагают политическим силам для инсталляций так называемых. Сейчас используются более сложные методы: прямого давления, варварства, шантажа, ну например, когда организуются нападения, поджоги офисов, когда идет откровенное нападение или провокация к каким-либо столкновениям политической силы или отдельного лица", - отметил политолог Андрей Ермолаев.

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