Украина пригласила Беларусь на встречу "Люблинского треугольника"

Глава МИД Беларуси может принять участие в заседании в качестве почетного гостя.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с главой МИД Республики Беларусь Владимиром Макеем, во время которого рассказал об инициативе «Люблинский треугольник».

Как сообщает пресс-служба МИД, Кулеба пригласил Макея в качестве почетного гостя на встречу министров иностранных дел Украины, Литвы и Польши.

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«Беларусь и Украина не просто партнеры, но и соседи, и друзья. Мы поддерживаем Беларусь в вопросах защиты ее суверенитета и экономической безопасности», - отметил Кулеба.

Главы внешнеполитических ведомств обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества, в частности взаимодействия в энергетической сфере. Украина и Беларусь заинтересованы в использовании нефтепровода Одесса-Броды для диверсификации поставок нефти.

«Министры иностранных дел договорились о проведении в ближайшее время политических консультаций на уровне заместителей министра. Ожидается, что в ходе переговоров стороны уделят внимание вопросам подготовки к официальному визиту в Республику Беларусь президента Украины и проведения Третьего форума регионов Украины и Беларуси, (8-9 октября 2020 в г. Гродно)», - добавили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, 28 июля Кулеба заявил о начале инициативы под названием "Люблинский треугольник" с участием Украины, Литвы и Польши.

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