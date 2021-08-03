Кабинет министров должен обеспечить предоставление гуманитарной помощи Литвы для обустройства ее государственной границы.

Украина окажет гуманитарную помощь Литве из-за наплыва нелегальных мигрантов.

Соответствующий указ № 341/2021 "Об оказании гуманитарной помощи Литовской Республике" подписал президент Украины Владимир Зеленский.

"Документ предусматривает содействие Литве в преодолении последствий чрезвычайной ситуации, сложившейся из-за стремительного увеличения количества нелегальных мигрантов с территории Беларуси", - говорится в сообщении.

Согласно указу, Кабинет министров должен обеспечить предоставление гуманитарной помощи Литве для обустройства ее государственной границы.

Литва и Беларусь: проблема мигрантов

В Литве наблюдается приток нелегальных мигрантов. С начала июля республика объявила чрезвычайную ситуацию, на границе началось строительство ограды, которую в дальнейшем планируют укрепить.

В миграционном кризисе Литва обвиняет Минск. В свою очередь белорусские власти уже заявляли, что справляются с охраной границы в должной мере.

В конце мая Лукашенко говорил, что его страна была барьером на пути переброски наркотиков и нелегальных мигрантов в Литву, через которую нелегалы продолжают путь в Европу, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.

Впоследствии Лукашенко сказал, что он не даст превратить страну в "отстойник" для нелегалов, а Минск занимается вопросом нелегальной миграции "ровно настолько, насколько это необходимо, выгодно и финансово возможно".

Автор: Светлана Закелова