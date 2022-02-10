О передаче вооружения шла речь на встрече премьер-министров Украины и Литвы.

Для усиления обороноспособности Украины Литва предоставит переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль в телеграмм-канале после встречи со своей литовской коллегой Ингридой Шимоните в Киеве. Темой переговоров политиков стала ситуация с безопасностью в Европе.

Кроме этого, Украина также получит портативные тепловизоры и другое оборудование.

Денис Шмыгаль поблагодарил Литву за ее активную позицию и содействие. "Такая своевременная и действенная помощь является проявлением настоящей солидарности с нашим государством", - подчеркнул он.

"Украина ценит помощь Литвы в укреплении нашей обороноспособности, реабилитации раненых украинских военнослужащих, восстановлении пострадавших регионов Украины", - сказал Шмыгаль.

Кто еще предоставляет оружие Украине

США направили Украине 9-й самолет с военной помощью. Там обещают, что это не конец и поддержку увеличат.

Активно поддерживает Украину Великобритания. Там пообещали передать Украине ракеты для борьбы с российским флотом.

В Польше одобрили передачу ВСУ новой партии военной помощи. Украина получит технику для обороны.