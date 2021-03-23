По словам вице-премьер-министра по вопросам евроинтеграции, говорится о реформах, политическом консенсусе стран Альянса и внутренней гармонии в Украине.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина назвала три приоритета сближения Украины с Организацией североатлантического договора (НАТО).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала во время онлайн-брифинге.

"Первое - это внутренние реформы и трансформации", - отметила Стефанишина.

По ее словам, обретение Украиной статуса партнера с расширенными возможностями открыло дополнительные обязательства для нее.

"Любые вопросы, связанные с членством в НАТО, лежат в плоскости внутренних реформ", - сказала министр.

Также речь идет о дополнительных изменениях в законодательство, завершении реформы Службы безопасности Украины, принятии закона о государственной тайне и ряда других законов, которые уже находятся на рассмотрении парламента или разрабатываются правительством.

"Вторым элементом я бы назвала политический консенсус стран Альянса. И это тоже большая работа, которую сейчас мы с Министерством иностранных дел, Офисом президента и народными депутатами проделываем и пытаемся мобилизовать в соответствующих столицах", - добавила Стефанишина.

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"И третий вопрос, который является очень важным, - это политическая стабильность, согласие между различными политическими силами. И я думаю, что этот пункт вместе с евроатлантической интеграцией является ключевым и для поддержки гражданами", - сказала она.

Украина-НАТО: что известно

12 июня 2020 года Североатлантический альянс признал Украину участником программы расширенных возможностей НАТО (NATO’s Enhanced Opportunities Program - EOP).

Как заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, Украина получит пользу от расширенного доступа к программам совместимости войск и более широкую возможность участвовать в военных учениях НАТО и осуществлять обмен информацией, в том числе приобретенным опытом.

9 февраля 2021 года Столтенберг подчеркнул, что приближение Украины к членству в НАТО зависит от успеха в реализации реформ. В частности, Украина должна укреплять демократические институты, бороться с коррупцией, вводить демократический политический контроль над ВСУ.

25 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил Столтенбергу о желании Украины получить План действий по членству в Альянсе. Генсек НАТО во время телефонного разговора напомнил Зеленскому о важности воплощения реформ.

5 марта Стефанишина заявила, что сейчас не менее 14 из 30 стран-членов Организации Североатлантического договора (НАТО) готовы перевести в практическую плоскость политику "открытых дверей" для Украины.

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Автор: Виталий Саенко