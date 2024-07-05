Они назвали альтернативные шаги, которые страны-члены альянса могли бы сделать уже на июльской встрече.

Кроме заявлений о "мосте" между Украиной и НАТО, страны-члены альянса на саммите в Вашингтоне могли бы предложить еще несколько действенных пунктов.

Такое мнение высказал экс-посол США в Украине и старший директор Евразийского центра Атлантический совет Джон Хербст, передает Голос Америки. Он отметил, что саммит альянса в США позаботится о как минимум двух шагах в отношении Украины - ее укрепление для победы в войне против РФ и усиление отношений НАТО-Украина.

"Относительно отношений между НАТО и Украиной, то я имею низкие ожидания от саммита... Мы можем увидеть открытие офиса НАТО в Киеве. Но, пожалуй, ничего более амбициозного", - прогнозирует дипломат.

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Хербст отметил, что хотел бы видеть более решительные предложения от стран-членов альянса. Например, разрешение украинскому послу присоединяться к встречам стран-участниц НАТО на регулярной основе или разрешение украинским чиновникам быть частью аппарата НАТО изнутри.

"Это шаги, которые я хотел бы видеть. Я также хотел бы, чтобы Украина получила приглашение начать переговоры о членстве... Но это практически невозможно, шансы очень низкие", - сказал Хербст.

Кроме этого, сотрудник американского аналитического центра RAND Corporation и бывший посол США в Казахстане и Грузии Уильям Кортни добавил , что США дали понять, что они и НАТО "будут делать определенные шаги". Один из них - предложение прислать в Киев высокопоставленного чиновника НАТО, который будет находиться там постоянно.

"Будут прилагаться усилия по созданию того, что некоторые называют "мостом" к членству Украины в НАТО. Поэтому отношения между НАТО и Украиной однозначно становятся ближе", - высказал мнение Кортни.

Он добавил, что существует определенная неопределенность относительно возможного развития событий в случае, если на президентских выборах в США победит Дональд Трамп.

Также Котни не стал прогнозировать, что будет с войной в Украине. "В сегодняшней ситуации мы просто не знаем, что будет в Москве. Там может произойти что угодно, и что угодно может произойти на поле боя в Украине. Сделать такой прогноз было бы слишком сложно", - констатировал аналитик.

Украина и НАТО

Две трети опрошенных украинцев считают равнозначно важным обретение членства в НАТО и Евросоюзе. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного в мае и обнародованного 3 июля Европейским советом по международным отношениям.

Украина должна получить "необратимое" предложение о возможном членстве в НАТО во время саммита в Вашингтоне 9-11 июля, заявила глава миссии Украины при Альянсе Наталья Галибаренко в интервью изданию Politico.