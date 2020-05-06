Украина пригласила американские предприятия, планирующие переносить производство из других регионов

Во время телефонного разговора госсекретарь США заверил украинского министра иностранных дел в непоколебимой поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

Украина готова создавать благоприятные условия для американских предприятий, которые рассматривают возможность перенести свои производственные мощности из других регионов для оптимизации цепей поставок.

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Как сообщается на сайте Министерства иностранных дел Украины, об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил во время телефонного разговора с госсекретарем США Майклом Помпео.

“Мы решительно настроены в дальнейшем развивать стратегическое партнерство Украины и США. Не для дипломатической формальности, а для укрепления истинной дружбы украинского и американского народов”, - отметил глава МИД.

Также Кулеба уделил особое внимание развитию взаимовыгодного экономического сотрудничества Украины и США и отметил, что в условиях пандемии и ее последствий Украина превращается в гаранта глобальной продовольственной безопасности. Он предложил американскому коллеге обсудить перспективные проекты сотрудничества на очередном заседании украинско-американской Комиссии стратегического партнерства и провести его уже в этом году.

В свою очередь, Помпео заверил в " непоколебимой поддержке Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины.

Собеседники также обсудили процесс реформ в Украине и проекты и программы, поддерживаемые правительством США.