Партия бывшего премьер-министра Словакии Роберта Фицо, вероятно, получит достаточно голосов и сформирует коалицию. А ее лидер может стать главой правительства. Он уже заявил о намерениях прекратить любые поставки оружия в Украину, ветировать ее вступление в НАТО и снизить санкционное давление на Россию.

Однако в заявлении Фицо о намерениях прекратить военную помощь нет ничего удивительного. Ведь и раньше он выступал против передачи Украине истребителей МиГ-29 и вообще у него взгляды, мягко говоря, не проевропейские.

В целом, что касается Словакии, то мы действительно получали от этой страны 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку Zuzana. Кроме этого, Словакия передавала нам другое оружие, но через другие страны. Например, были переданы БМП-1. Передача происходила через Чехию и вместо них Словакия получала танки Leopard 2A4 по программе замены... Словакия - это не только Zuzana, но и другая техника советского образца – авиация и, соответственно запчасти к авиации и другие элементы, например ракетное оружие – ракеты воздух-воздух к МиГ-29.

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То есть, если говорить о сотрудничестве между Украиной и Словакией в дальнейшем, то ей действительно еще есть, что нам передавать.

Ведь не забываем, что Словакия - это страна из бывшего соцлагеря, и у нее на сохранении осталась некоторая техника советского образца, а также боеприпасы. Что-то мы уже получили - это и та самая Zuzana, это и МиГ-29, и БМП-1, но есть другие типы вооружения, которые нам могут быть интересны. Поэтому Роберт Фицо, если он одержит победу, я не исключаю, будет стараться повлиять, чтобы эти поставки либо больше не происходили, либо были минимизированы. Следовательно, он является для нас соответствующей угрозой.

Однако, стоит понимать, что общее большинство словаков – как в политикуме (даже среди политических сил, с которыми, вероятно, партия Фицо должна будет создавать коалицию), так и в обществе - выступают за поддержку Украины.

То есть там нет какой-то жесткой украинофобии. Более того, и премьер-министр, и президент – не являются единоличными руководителями страны. Вокруг них есть свой пул – пул партий, пул влиятельных лиц. В конце концов, международные партнеры тоже имеют влияние на Словакию по тем или иным вопросам. Поэтому, на мой взгляд, Роберту Фицо удастся и в дальнейшем демонстрировать украинофобскую позицию с каким-то высоким коэффициентом полезного действия для своих планов. Он может пытаться повлиять на сокращение поставок вооружения нашему государству, но далеко не факт, что эти планы будут реализованы на практике из-за веских аргументов международных партнеров Братиславы.

Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление"