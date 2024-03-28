Кроме Туска, премьер-министр Украины также встретится и с другими представителями власти Польши.

Премьер-министр Денис Ш мыгаль начал визит в Польшу, во время которого проведет встречу с польским коллегой Дональдом Туском.

"Скоординируем наши вопросы перед совместным заседанием правительств. Будем говорить об оружии для Украины, ситуации на границе наших государств, развитии торговли и инфраструктуры. Рассчитываем на прагматичный и конструктивный диалог и наработку действенных решений", - написал Шмыгаль в Telegram.

После встречи планируется провести пленарную сессию украинской и польской делегаций. Далее руководители обоих правительств сделают совместное заявление для СМИ.

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Кроме Дональда Туска, Шмыгаль планирует также провести встречу с маршалком Сената Польши Малгожатой Кидавой-Блонской.

Польша: последние новости

Тем временем на польско-украинской границе продолжаются протесты. Польские фермеры блокируют государственную границу с Украиной на трех направлениях.

Кроме того, накануне стало известно, что Польша пропускает в ЕС подсанкционную древесину из Беларуси. Продукцию выдают за казахстанскую, используя фальшивые документы.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что его правительство удвоило обязательства в рамках возглавляемой Чехией инициативы по закупке сотен тысяч артиллерийских снарядов для Украины.

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