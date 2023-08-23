Как пояснила нардеп Юлия Клименко, морской экспорт для Украины является вопросом национальной и экономической безопасности.

Морская экономика и морская безопасность должны развиваться параллельно и быть основными составляющими, ведь морской экспорт для Украины - это вопрос национальной и экономической безопасности.

Об этом заявила народный депутат, первый заместитель главы Комитета по транспорту и инфраструктуре ВР Юлия Клименко.

"Если посмотреть на обновленную стратегию Великобритании, которая недавно вышла, то там есть и развитие воинской части, и экономических блоков. У них вся страна зависит от морского импорта, и поэтому для них это вопрос национальной и экономической безопасности. То же самое должно быть у нас. Стратегия, которая была утверждена за месяц до начала войны, должна быть пересмотрена с этим учетом", - подчеркнула Клименко.

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Она также сообщила, что сейчас Украина работает над этим вопросом: уже были выданы рекомендации, утвержденные комитетом ВР после проведения комитетских морских слушаний. Согласно этим рекомендациям, четко расписано по государственным органам, кто что должен сделать. Совсем скоро Украина получит новую стратегию - документ, на который можно будет опираться, в том числе, при разговоре с партнерами о наших потребностях. В то же время, нужно работать над созданием новых международных структур, которые будут обеспечивать безопасность в Черном море, акцентировала Клименко.

"Те организации, которые были созданы до большой войны, не пригодны для того, чтобы что-то качественно развивать. Они пригодны для политических дебатов, но это не приведет к развитию ни торговых отношений, ни политических, ни пересмотру тех конвенций, которые должны быть обновлены. Пришло время собираться со странами НАТО в Черном море, с Британией и с Америкой и другими странами, которые имеют мощный флот и морские способности, и создавать другие альянсы, которые бы позволяли нам быть большим партнером в Черном море", - отметила она.

Ранее генерал Сергей Кривонос заявил, что развертывание Украиной морского фронта это мощный шаг, который держит в напряжении российские корабли. Теперь наша задача - сделать так, чтобы их корабли вообще не выходили из портов, а также провести переговоры с партнерами по конвоированию украинских кораблей силами НАТО.

В свою очередь украинский военный, полковник запаса Роман Свитан заявил, что если бы не зерновое соглашение, Украина могла бы раньше атаковать российские корабли. Поэтому нужно забыть о частичных договоренностях и обеспечить свободное судоходство морем для всех стран.