По его словам, единственный выход из ситуации – это победа Украины.

Старший советник Конгресса США Пол Массаро призвал предоставить Украине дальнобойные ракеты, после сегодняшних российских ударов по порту в Одессе.

Об этом он написал в своем Twitter.

"Эта новая российская террористическая атака на Одесский порт, произошедшая всего через несколько часов после того, как РФ согласилась не атаковать Украину, требует, чтобы мы передали Украине 300-километровые ракеты. Настало время ракет дальнего действия. Украине нужен постоянный противоракетный щит", - заявил он.

Политик подчеркнул, что Москва никогда не будет соблюдать никакие соглашения.

"Единственное, что понимает Путин, - это сила", - утверждает Массаро.

По его словам, единственный выход из ситуации – это победа Украины. Уже после этого Украину нужно будет вооружить до зубов, чтобы она могла сдерживать агрессора.

"Сколько еще раз мы должны быть обмануты Россией? Необходимо вооружить Украину, изолировать РФ!" - призвал Массаро.

Как сообщал УНИАН, утром субботы, 23 июля, россияне атаковали Одессу четырьмя ракетами. Есть попадание в Одесский морской торговый порт.

22 июля в Стамбуле было подписано соглашение о разблокировании трех украинских портов - "Одесса", "Черноморск" и "Пивденный" - для вывоза на экспорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции.

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр обороны России Сергей Шойгу подписали отдельные одинаковые соглашения с ООН и Турцией.

Контроль за портами "Одесса", "Черноморск" и "Пивденный" полностью остается за украинской стороной.

Посол США в Украине Бриджит Бринк назвала недопустимым удар оккупантов по морскому порту города Одесса. Она заявила, что Кремль продолжает использовать продовольствиеу как оружие.

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