Дело Гандзюк: суд арестовал Мангера и Левина до 18 октября
01:40, 20 августа 2020Политика
14 0
28 июля обвинительный акт по Мангеру и экстрадированному в Украину из Болгарии Левина был направлен в суд.
По решению судьи, Мангер и Левин арестованы без права внесения залога / скриншот из видео
Днепровский суд Киева арестовал до 18 октября фигурантов дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк Владислава Мангера и Алексея Левина.
Об этом 20 августа сообщил судья во время заседания, которое транслировал адвокат Маси Найем на своей странице в Facebook.
По решению судьи, Мангер и Левин арестованы без права внесения залога.
Читайте также"Дешевый театр": фигурант дела об убийстве Гандзюк пришел в суд полуголым (фото)
Дело Гандзюк: что известно
- Общественная активистка Екатерина Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018 года. За три месяца до этого в Херсоне неизвестный плеснул ей в лицо серной кислотой, она получила химические ожоги более 30% тела.
- 6 июня 2019 были осуждены пятеро исполнителей преступления. Также по делу об убийстве Гандзюк фигурируют ранее судимый гражданин, бывший помощник депутата Херсонского облсовета Алексей Левин (Москаленко), председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер и Игорь Павловский - бывший помощник народного депутата от "БПП" Николая Паламарчука.
- Кроме того, общественные активисты считают, что к убийству Гандзюк причастны бывший председатель Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев и экс-заместитель председателя ОГА Евгений Рищук.
- В январе 2020 года были задержаны Павловский и Левин, обоих суды отправили под стражу. 27 апреля в Офисе генпрокурора сообщили об установлении конечного заказчика убийства - Мангера, который по предварительному сговору с Левиным организовал нанесение тяжких телесных повреждений Гандзюк, которые привели к ее смерти.
- Мангер и Левин подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса (умышленное тяжкое телесное повреждение способом, носящее характер особого мучения и повлекшее смерть потерпевшей).
- 28 июля обвинительный акт по Мангеру и экстрадированному в Украину из Болгарии Левина был направлен в суд.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter