Кроме того, Украина близка к стопроцентному выполнению рекомендаций Евросоюза для начала переговоров о вступлении и ожидает их старт уже в этом году.

Одиннадцатый пакет санкций против России Евросоюз принял еще в июне. В Офисе президента Украины обратили внимание лидеров ЕС на такую долговременную паузу и на то, что это позволяет России выиграть время, подготовиться и увеличить ресурсы для войны.

"Во время заседания Совета ЕС по иностранным делам в Киеве об этом вспомнил президент", - рассказал УНИАН заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква.

По его словам, Зеленский также провел по этому поводу телефонный разговор с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и задал ей вопрос о паузе, поскольку проектное законодательное предложение готовит именно Еврокомиссия.

Видео дня

"Мы получили ответы. И наши команды работают. Они положительные", - отметил заместитель руководителя ОП.

По его мнению, сейчас трудно назвать причины такой длительной паузы в принятии санкций. Жовква не исключает возможного влияние на это периода отпусков, которые традиционно происходят в августе.

"Но прошел уже сентябрь и мы будем и дальше задавать этот вопрос. Наши требования известны. Есть еще много пространства для этих санкций. В частности, ядерная сфера, производство титана или те сектора, где уже санкции были введены, но все еще продолжается обход этих ограничений с помощью третьих стран", - сказал Жовква.

Он подчеркнул, что Еврокомиссия говорит о том, что в каждом новом пакете они пытаются эти лазейки прикрыть, однако все же их остается еще много. Например, в новоизбранных российских дронах и ракетах находят компоненты из западных стран, в том числе и ЕС. Об этих фактах Украина сообщает иностранных партнеров.

"Но для нас важно, чтобы новый пакет содержал и новые санкции, а не только меры по избежанию от обхода предыдущих", - добавил он.

Также у Зеленского напомнили, что пока осталось очень немного времени до обнародования отчета Еврокомиссии, однако Украина имеет "очень хорошие успехи" в выполнении семи рекомендации ЕС для начала переговоров о вступлении.

"На прошлой неделе я был на мероприятии одной из неправительственных организаций. Даже по их очень критическим иногда оценкам того, что делает власть, из 10 баллов мы сейчас имеем 8,1. Когда я это обсуждал с представителями Еврокомиссии, они заявили, что это совпадает с их видением", - рассказал представитель ОП.

По его словам, это "очень хорошая динамика" и осталось еще определенное время для того, чтобы "подтянуть хвосты". В частности, сейчас по правительственной линии уже все сделано, по законодательной линии осталось еще "полтора закона", которые нужно проголосовать во втором чтении.

Жовква также отметил, что президент держит ситуацию на постоянном контроле и буквально еженедельно проводит соответствующие совещания.

"Надеюсь на то, что отчет Еврокомиссии будет объективным. И этот объективный отчет предоставит соответствующие толчки для того, чтобы уже в середине декабря - 14-15 декабря - на заседании Европейского совета было принято положительное решение о начале переговоров для вступления Украины", - добавил он.

Кроме того, в ОП подчеркнули, что не ожидают негатива в отчете Еврокомиссии, ведь Украина сделала все для того, чтобы он был положительный. Однако, в случае возникновения каких-то нюансов, готова их уточнять.

По словам Жовквы, сейчас офис президента получает информацию о процессе выполнения рекомендаций ЕС от привлеченных к этому процессу органов власти. Это профильная вице-премьер-министр, которая уверяет, что Украина сейчас "на хорошем треке". Это и законодательная ветвь власти - Верховная Рада, в которой президенту говорят о том, что будут способны принять те законы, которые еще не приняты. Также это правительство, которое заявляет, что те подзаконные акты, которые должны были быть приняты, уже приняты.

"Анализ этой информации, которая поступает президенту, позволяет нам быть уверенными в положительном результате", - подытожил замглавы ОП.

Как сообщал УНИАН, ранее СМИ со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщили, что Европейский союз готовится начать переговоры о вступлении Украины в ЕС.

Вас также могут заинтересовать новости: