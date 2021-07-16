Нужны конкретные действия и решения по проекту "Северного потока – 2", которые будут воплощать на практике принципы, декларируемые представителями США и Германии, подчеркнул Подоляк.

В Офисе президента Украины считают, что итоги переговоров президента США Джо Байдена и канцлера Германии Ангела Меркель подтверждают то, что США и Германия осознают опасность попыток руководства РФ увеличить давление на Украину.

Об этом советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил в комментарии корреспонденту УНИАН.

В частности, в Офисе президента констатируют отсутствие любых негативных сигналов для Украины.

"По итогам встречи были сделаны заявления, которые в целом соответствуют предыдущим позициям сторон и при этом подтверждают то, что и США, и Германия осознают опасность попыток руководства России увеличить давление на Украину и другие государства Центральной и Восточной Европы", - заявил он.

Читайте такжеАрестович обвинил Меркель в сдаче интересов Украины в пользу России

Также в Офисе президента исходят из того, что какие-либо сигналы и заявления представителей США и Германии не могут снять ту угрозу, которая объективно существует из-за попыток России использовать газ как политическое оружие в Европе уже на новом уровне – гораздо более опасном, чем это было в предыдущие годы.

"Нужны конкретные действия и решения по проекту "Северного потока – 2", которые будут воплощать на практике принципы, декларируемые представителями США и Германии. Работа над выработкой таких действий и решений продолжается на всех уровнях между Киевом, Берлином, Брюсселем и Вашингтоном, и мы ожидаем визита президента Украины Владимира Зеленского в США для конкретизации такой работы на высшем уровне украинско-американских отношений", - подчеркнул советник руководителя ОП.

Как известно, президент США Джо Байден во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель по итогам переговоров 15 июля в Вашингтоне заявил, что Россия не должна использовать энергетику как оружие.

В свою очередь канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что газопровод "Северный поток-2" не должен стать заменой транзита газа через Украину.

Северный поток-2 : Что известно

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Основателем компании Nord Stream 2 AG является российский "Газпром". Финансируют проект европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

Газопровод "Северный поток-2" построен уже на 95%. Новый трубопровод в обход Украины планировалось завершить к концу 2019 года рядом с уже имеющимся "Северным потоком-1".

Сооружение газопровода приостанавливалось из-за введенных США санкций против компаний-подрядчиков, однако в феврале 2021 года возобновилось. Nord Stream 2 AG решил достроить его своими силами.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что украинские дипломаты делают все возможное, чтобы остановить запуск "Северного потока-2". По его словам, препятствовать этому проекту сложно, поскольку на территории Европы есть мощные игроки, которые заинтересованы в сотрудничестве с РФ.

Президент Владимир Зеленский убежден, что после запуска "Северного потока-2" Россия приложит все усилия, чтобы не продлевать действующий контракт на транзит газа через Украину.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Константин Гончаров