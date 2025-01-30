Фигурант базы "Миротворец", скандальный криптопредприниматель Николай Удянский был назначен почетным консулом Румынии в Харькове без согласования с Харьковским городским советом.

Об этом говорится в ответе Департамента международного сотрудничества ХГС на запрос "КП".

"Харьковским городским советом назначение Николая Удянского почетным консулом в Харькове не согласовывалось", - говорится в ответе, подписанном главой департамента Алексеем Поникаровским.

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Ответственность за назначение скандального предпринимателя в харьковской мэрии, как и ранее в Харьковской областной военной администрации, перенесли на МИД и МВД.

"Согласно предписаниям Положения о почетных консулах иностранных государств в Украине и консульских учреждениях, возглавляемых такими консулами, утвержденного приказом Министерства иностранных дел Украины от 17.12.2021 № 591, решение о предоставлении согласия на назначение почетного консула принимается Министром иностранных дел Украины по согласованию с Министерством внутренних дел Украины", - отмечается в ответе Харьковского городского совета.

Напомним, ранее в Харьковской областной военной администрации на запрос "КП" также ответили, что не имеют отношения к назначению Николая Удянского почетным консулом Румынии в Харькове, ссылаясь на приказ МИД от 17 декабря.

Как сообщалось, что в ноябре 2024 года Николай Удянский был внесен в базу Центра "Миротворец" из-за связей с криминальной средой, сотрудничество с гражданами России, мошенничество и возможное отмывание средств. Во время выступления на одной из отраслевых конференций он сам признал, что, управляя своей криптобиржей Qmall, он обходил ограничения Национального банка Украины, нарушая требования регулятора, в частности, в сфере p2p переводов. Также были обнародованы скрин-копии российского паспорта и ответы Федеральной миграционной службы России, согласно которым как минимум до 2023 года он имел действующий паспорт гражданина Российской Федерации. Недавно экономический эксперт Борис Кушнирук обнародовал скрин-копии паспортов Удянского, которые доказывают, что с 2019 года он является гражданином Мексики, с 2023-го - имеет румынское гражданство.

Напомним, Николай Удянский был назначен почетным консулом Румынии в Харькове 1 марта 2023 года. Как сообщалось на сайте ХОВА, на церемонии назначения по поручению главы администрации Олега Синегубова присутствовал его заместитель Евгений Иванов. Также в мероприятии приняли участие Посол Румынии в Украине Александру Виктор Микула, Харьковский городской голова Игорь Терехов и представители дипкорпуса. "КП" обратилась к послу Румынии в Украине Александру Виктору Микуле и мэру Харькова Игорю Терехову с просьбой предоставить комментарий относительно обстоятельств назначения Николая Удянского почетным консулом Румынии в Харькове и его соответствия занимаемой должности.