У Синегубова открестились от назначения фигуранта 'Миротворца' Удянского почетным консулом (документ)

Харьковская областная военная администрация не имеет отношения к назначению предпринимателя Николая Удянского почетным консулом Румынии в Харькове. Об этом говорится в ответе ХОВА по запросу "КП".

В Администрации подчеркивают, что ответственность за назначение Удянского на должность почетного консула несет исключительно МИД и МВД.

"Согласно п. 4 Раздела II Положения о почетных консулах иностранных государств в Украине и консульских учреждениях, возглавляемых такими консулами (утвержденного приказом Министерства иностранных дел Украины от 17 декабря 2021 № 591) решение о предоставлении согласия на назначение почетного консула принимается Министром иностранных дел Украины Министерством внутренних дел Украины", - отмечено в ответе на запрос относительно обстоятельств назначения Удянского на должность.

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Как сообщалось, в ноябре 2024 года Николай Удянский был внесен в базу Центра "Миротворец" через связи с криминальной средой, сотрудничество с гражданами России, мошенничество и возможное отмывание средств. Выступая на одной из отраслевых конференций, он сам признал, что, управляя своей криптобиржей Qmall, он обходил ограничения Национального банка Украины, нарушая требования регулятора, в частности, в сфере p2p переводов. Также были обнародованы скрин-копии российского паспорта и ответы Федеральной миграционной службы России, согласно которым, по меньшей мере, до 2023 года он имел действующий паспорт гражданина российской федерации.

Недавно экономический эксперт Борис Кушнирук обнародовал скрин-копии паспортов Удянского, которые доказывают, что с 2019 года он гражданин Мексики, с 2023 - румынское гражданство.

Напомним, Николай Удянский был назначен почётным консулом Румынии в Харькове 1 марта 2023 года. Как сообщалось на сайте ХОВА, на церемонии назначения по доверенности главы администрации Олега Синегубова присутствовал его заместитель Евгений Иванов. Также в мероприятии приняли участие Посол Румынии в Украине Александр Виктор Микула, Харьковский городской голова Игорь Терехов и представители дипкорпуса. "КП" обратилась к послу Румынии в Украине Александру Виктору Микуле и мэру Харькова Игорю Терехову с просьбой предоставить комментарий относительно обстоятельств назначения Николая Удянского почетным консулом Румынии в Харькове и его соответствия занимаемой должности.