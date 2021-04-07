Также уволен и заменен постоянный представитель Украины при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве.

Президент Владимир Зеленский уволил ряд послов и представителя Украины при Европейском Союзе.

Соответствующие указы размещены на сайте главы государства.

Так, указом №143/2021 предусматривается освободить Николая Точицкого от должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Королевстве Бельгия, а также от должности посла в Великом Герцогстве Люксембург, представителя при Европейском Союзе и Европейском сообществе по атомной энергии по совместительству.

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Указом №141/2021 предусматривается освободить Юрия Полуреза от должности посла в Объединенных Арабских Эмиратах, Королевстве Бахрейн, постоянного представителя Украины при Международном агентстве по возобновляемым источникам энергии (IRENA) по совместительству.

Согласно указу №142/2021, Всеволод Ченцов освобождается от должности посла в Королевстве Нидерланды и постоянного представителя при Организации по запрещению химического оружия по совместительству.

Кроме того, указом №144/2021 Виктор Недопас освобождается от должности посла в Ираке.

Указом №145/2021 предусматривается освободить Андрея Бешту от должности посла в Королевстве Таиланд, Лаосской Народно-Демократической Республике и Республике Союз Мьянма по совместительству.

Также указом №147/2021 Вадим Вахрушев освобожден от должности посла в Королевстве Саудовская Аравия, Султанате Оман и Йеменской Республике по совместительству.

Указом №146/2021 Юрий Клименко освобождается от должности постпреда Украины при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве. В то же время, указом президента №148/2021 Евгения Филипенко назначается на соответствующую должность.

Все указы датированы 6 апреля.

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Автор: Татьяна Поляковская