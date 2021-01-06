Отстраненного Зеленским главу Конституционного суда идентифицировали пассажиры самолета, летевшего из Киева в Дубаи.

Глава Конституционного суда Александр Тупицкий улетел из Киева в Дубаи рейсом PQ 481.

Об этом сообщил экс-нардеп Сергей Лещенко в своем телеграм-канале со ссылкой на очевидцев.

"Как сообщают пассажиры рейса Киев-Дубаи PQ 481, вместе с ними в жарких Эмиратах 6 января приземлился глава Конституционного суда Александр Тупицкий, которого от должности судьи отстранил президент Зеленский, но сам Тупицкий отказался признавать это решение", - написал Лещенко.

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28 декабря глава КС Тупицкий не явился на вызов в Офис генпрокурора, сообщение о подозрении в подкупе свидетеля и в заведомо ложных показаниях свидетеля ему прислали по почте.

29 декабря 2020 года президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи КС сроком на 2 месяца. После этого в КС заявили, что назначат специальное пленарное заседание по поводу отстранения Тупицкого.

30 декабря Правовой департамент Секретариата КС обнародовал комментарий, в котором заявляется о незаконности и неконституционности указа президента об отстранении Тупицкого. В свою очередь в офисе президента заявили, что любые "заявления", размещенные на сайте Конституционного суда и в отношении которых суд не принимал решений, являются юридически ничтожными.

5 января 2021 года судьи КСУ провели собрание, по итогам которых сделали заявление, в котором выразили озабоченность ситуацией в связи с изданием президентом указа "Об отстранении от должности судьи Конституционного суда Украины".

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Автор: УНИАН