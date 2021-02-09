Тупицкого лишили права распоряжаться печатью КСУ, он передал ее своему заместителю – экс-нардеп

В декабре Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи КСУ сроком на 2 месяца.

Отстраненного председателя Конституционного суда Александра Тупицкого лишили права подписи и распоряжения печатью суда. Об этом в Telegram сообщил бывший депутат Сергей Лещенко. Читайте такжеУГО против Тупицкого: ОАСК отказался до рассмотрения дела пускать судью в здание КС "Государственное казначейство заблокировало его (Тупицкого – УНИАН) подпись. Также Тупицкий лишен права распоряжаться печатью КСУ", – отметил он. Поэтому отстраненный глава суда, утверждает Лещенко, передал печать отдельным распоряжением своему заместителю Сергею Головатому. "В противном случае всему КСУ грозила невыплата зарплат", – пояснил экс-нардеп. Отстранение Тупицкого: что известно 28 декабря глава КС Тупицкий не явился на вызов в Офис генпрокурора, сообщение о подозрении в подкупе свидетеля и в заведомо ложных показаниях свидетеля ему прислали по почте.

29 декабря 2020 года президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи КС сроком на 2 месяца. После этого в КС заявили, что назначат специальное пленарное заседание по поводу отстранения Тупицкого.

30 декабря Правовой департамент Секретариата КС обнародовал комментарий, в котором заявляется о незаконности и неконституционности указа президента об отстранении Тупицкого. В свою очередь в офисе президента заявили, что любые "заявления", размещенные на сайте Конституционного суда и в отношении которых суд не принимал решений, являются юридически ничтожными.

5 января 2021 года судьи КСУ провели собрание, по итогам которых сделали заявление, в котором выразили озабоченность ситуацией в связи с изданием президентом указа "Об отстранении от должности судьи Конституционного суда Украины". Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: УНИАН

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