На сегодня президент выступает за роспуск действующего состава Конституционного суда.

Судьи Конституционного Суда Украины, которые голосовали против скандального решения по антикоррупционному законодательству, временно отказались от участия в его работе.

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Об этом сообщает НВ. Сейчас президент Украины выступает за роспуск действующего состава КСУ,

Источник журналистов заявил, что такое решение приняли:

заместитель главы КСУ Сергей Головатый

судья Олег Первомайский

судья Виктор Колесник

судья Василий Лемак

По словам собеседника, в начале пленарного заседания КС 5 листопада, на котором рассматривался вопрос земельной реформы, эти судьи заявили, что их решение связано с публичным резонансом вокруг работы суда. В частности, с публикациями в СМИ проектов его решений. Они считают недопустимым публикацию проектов решений.

Утверждается, что указанные судьи считают невозможным рассмотрение конкретных конституционных производств до нормалзации ситуации вокруг работы суда легитимным способом.

Конституционный суд против антикоррупционной реформы

16 сентября Конституционный суд Украины признал неконституционными отдельные положения закона о НАБУ.

В частности, признаны не соответствующими Основному закону положения о наделении президента Украины полномочиями создавать НАБУ, назначать на должность и освобождать от должности его директора, определять трех человек в состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора бюро, определять одного члена комиссии внешнего контроля для проведения независимой оценки (аудита) эффективности деятельности НАБУ, его операционной и институциональной независимости и утверждать положение о Совете общественного контроля и о порядке его формирования.

28 июля КСУ признал неконституционным указ президента Украины от 16 апреля 2015 года о назначении Артема Сытника директором НАБУ. По мнению авторов представления - 51 народного депутата, тогдашний глава государства Петр Порошенко вышел за пределы своих конституционных полномочий и нарушил запрет на узурпацию государственной власти. Также, утверждали депутаты, указ противоречит положениям Конституции, где содержится исчерпывающий перечень полномочий президента Украины.

27 октября Конституционный суд принял решение по делу по представлению 47 народных депутатов Украины, отменив статью 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за недостоверное декларирование.

28 октября из-за решения КСУ Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции закрыло доступ к Единому государственному реестру деклараций.

В НАБУ заявили, что из-за решения КС все дела о недостоверном декларировании закроют, а уличенные на злоупотреблениях чиновники избегут ответственности.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона, которым предлагает прекратить полномочия всего состава Конституционного суда. В законопроекте говорится, в частности, что решение КС от 27 октября является "ничтожным (таким, что не создает правовых последствий) как такое, что принято судьями Конституционного суда Украины в условиях реального конфликта интересов".

Зеленский предлагает прекратить полномочия судей КСУ со дня вступления в силу закона, а субъектам назначения судей предлагает безотлагательно начать процедуру конкурсного отбора нового состава суда.

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Автор: Дмитрий Захаров